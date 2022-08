A che ora inizia la finale di Filippo Tortu nei 200 metri: programma, corsie, avversari, canale tv (Di venerdì 19 agosto 2022) Oggi agli Europei di atletica di Monaco di Baviera può arrivare la definitiva consacrazione di Filippo Tortu nei 200 metri. Il campione olimpico della 4×100 va questa sera a caccia del titolo continentale a distanza di 44 anni da Pietro Mennea, quando firmò la sua doppietta personale in quel di Praga. Non sarà sicuramente facile per l’azzurro, che arrivava tra i favoriti in questa disciplina forte anche del 20”10 fatto registrare ad Eugene, in una gara non valsa l’accesso alla finale mondiale per tre soli millesimi. Nonostante il tempone dell’israeliano Blessing Afrifah ai Mondiali giovanili di Cali, Filippo non si è scomposto ed ha conquistato il pass per l’ultimo atto, dove partirà dalla corsia 6. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Oggi agli Europei di atletica di Monaco di Baviera può arrivare la definitiva consacrazione dinei 200. Il campione olimpico della 4×100 va questa sera a caccia del titolo continentale a distanza di 44 anni da Pietro Mennea, quando firmò la sua doppietta personale in quel di Praga. Non sarà sicuramente facile per l’azzurro, che arrivava tra i favoriti in questa disciplina forte anche del 20”10 fatto registrare ad Eugene, in una gara non valsa l’accesso allamondiale per tre soli millesimi. Nonostante il tempone dell’israeliano Blessing Afrifah ai Mondiali giovanili di Cali,non si è scomposto ed ha conquistato il pass per l’ultimo atto, dove partirà dalla corsia 6. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’orario d’inizio, il ...

Pontifex_it : Gesù ci svela la pazienza di Dio, il Padre che ci usa misericordia e ci chiama fino all’ultima ora, che non esige l… - ItaliaViva : L'epoca dei cantastorie in questo Paese è finita. Le energie migliori, che non sono mai potute entrare perché non a… - matteograndi : Il Paese che ha tollerato il premier del bunga bunga, delle minorenni a Palazzo, delle escort di Tarantini, ora si… - joey_frascati : Ha! Si! Si! Ora mi ricordo. Erano tanto poveri che il secondo con il mustazzo fu ritornato al orfanaggio. - il_Lora : RT @il_Lora: @pdnetwork @RaffaeleLaRegin Tralasciando l'assurdità di dottorando-precario. Vogliamo notare che dai commenti traspare come mo… -