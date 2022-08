Tutto pronto per la serie tv su Mercoledì: svelato il teaser trailer (Di giovedì 18 agosto 2022) Tim Burton può essere considerato uno dei registi di maggior successo. Non è difficile riconoscere la sua firma. Infatti, nella maggior parte dei casi, dona ai film di sua creazione una lugubre atmosfera gotica. Inoltre, è in grado di creare personaggi stravaganti e dalle numerose sfaccettature. Finalmente, è in arrivo su Netflix uno dei suoi ultimi lavori. Si tratta di Mercoledì, la serie tv dedicata alla figlia di Gomez e Morticia Addams. Nelle ultime ore, è stato rilasciato uno dei teaser trailer ufficiali. Diffuso il teaser trailer di Mercoledì, la nuova serie tv di Netflix Mercoledì Addams è un personaggio alquanto singolare. È una ragazzina decisamente diversa dagli altri, amante del nero e dall’aria un po’ inquietante. Nella ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 agosto 2022) Tim Burton può essere considerato uno dei registi di maggior successo. Non è difficile riconoscere la sua firma. Infatti, nella maggior parte dei casi, dona ai film di sua creazione una lugubre atmosfera gotica. Inoltre, è in grado di creare personaggi stravaganti e dalle numerose sfaccettature. Finalmente, è in arrivo su Netflix uno dei suoi ultimi lavori. Si tratta di, latv dedicata alla figlia di Gomez e Morticia Addams. Nelle ultime ore, è stato rilasciato uno deiufficiali. Diffuso ildi, la nuovatv di NetflixAddams è un personaggio alquanto singolare. È una ragazzina decisamente diversa dagli altri, amante del nero e dall’aria un po’ inquietante. Nella ...

AstroSamantha : Tutto pronto? Abbiamo trascorso innumerevoli ore a preparare borse per il ritorno fin da prima che #Dragon arrivass… - OfficialSSLazio : ?? Tutto pronto nel nostro spogliatoio per #LazioBologna! #CMonEagles ?? - tuttopuntotv : Tutto pronto per la serie tv su Mercoledì: svelato il teaser trailer #Netflix #TimBurton #MercoledìAddams… - elleuca_ : @houssam9903 e io sono pronto a godermi tutto lo spettacolo in prima fila - venti4ore : Tutto pronto per l’Educamp Coni con l’Asd Fossombroni -