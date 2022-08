Tortu in finale nei 200, fuori Desalu e Pettorossi. Alto: è il momento di Tamberi (Di giovedì 18 agosto 2022) Filippo Tortu si qualifica per la finale dei 200 metri agli Europei di atletica a Monaco (in programma domani alle 21,20 all'Olympiastadion): l'azzurro ha vinto la propria semifinale col tempo di 20"... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Filipposi qualifica per ladei 200 metri agli Europei di atletica a Monaco (in programma domani alle 21,20 all'Olympiastadion): l'azzurro ha vinto la propria semicol tempo di 20"...

ItaliaTeam_it : FINALE PER PIPPO! ? 20.29 per Filippo Tortu nei 200 m a #Munich2022! #ItaliaTeam | @FilippoTortu | @atleticaitalia - Eurosport_IT : TORTU CONQUISTA LA FINALE NEI 200 ?????? Filippo chiude in prima posizione la terza batteria con il tempo di 20'' 29… - Eurosport_IT : Posticipato l'inizio delle gare di Tamberi e Tortu causa pioggia ??? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 |… - News24_it : Europei di Atletica, LIVE! Tortu si prende la finale dei 200 metri, ora tocca a Tamberi - Eurosport IT - SimonePanzeri87 : RT @ItaliaTeam_it: FINALE PER PIPPO! ? 20.29 per Filippo Tortu nei 200 m a #Munich2022! #ItaliaTeam | @FilippoTortu | @atleticaitalia htt… -