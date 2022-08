Ruba il furgone di un corriere Denunciato 34enne

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nei giorni scorsi è giunta alla Sala Operativa della Questura 113 la segnalazione di unche aveva rinvenuto ildella ditta oggetto di furto qualche ora prima e abbandonato in località San Vito. Il conducente ha spiegato ai poliziotti della Squadra Volanti che poco prima nel corso delle consegne, aveva effettuato una breve sosta in città, senza chiudere il veicolo e portando con sé solo le chiavi. Al suo ritorno, aveva visto ilin movimento e, dopo averlo inseguito a piedi, lo aveva perso di visto. Dopo averal 113 ed all’azienda il patito furto, ilaveva provato svariate volte a telefonare alla sua utenza telefonica rimasta sul mezzo. Grazie alla solerzia di un cittadino, ilè riuscito a recuperare il telefono cellulare ...

il Resto del Carlino

In particolare, i due si erano dati alla fuga dopo essere stati sorpresi dal proprietario di unmentre cercavano di asportare il suo borsello lasciato sul sedile del mezzo. I carabinieri ...Siamo in un paese che considera l'imprenditore chee evade una persona onesta! Invece quelli ... Tratto di tangenziale chiuso per lavori, travolge la segnaletica si scontra coldegli operai:... Ruba il furgone al netturbino: preso - Cronaca - ilrestodelcarlino.it Benevento, furto di cavi sventato grazie ad un cittadino: ha dato l'allarme alla centrale operativa del 113 mettendo così in fuga gli autori ...Sono triplicate, negli ultimi 2 anni, le vendite di occhiali con funzionalità di Augmented Reality al loro interno; un settore con molte aziende coinvolte e un chiaro vincitore, Nreal con i propri pro ...