Roma vs Cremonese: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Lunedì 22 agosto ore 18.30 all’Olimpico di Roma si affrontano Roma vs Cremonese. Primo match casalingo della stagione per i giallorossi, previsto il sold out delle grande occasioni, consuetudine del pubblico giallorosso. Roma vs Cremonese: da dove iniziamo Roma La Roma vince a Salerno di misura nonostante aver avuto il controllo per tutta la partita ed avendo rischiato praticamente nulla in tutti i 90?. I “Fab Four” in campo dal primo minuto producono gioco sulla trequarti ma sciupano sul finale. Almeno un paio le occasioni mancate da Zaniolo, il palo nega il gol a Dybala. Ci pensa Bryan Cristante con un sinistro dal limite che s’insacca sul palo opposto. C’è posto nella ripresa anche per Wijnaldum, che produce una valida alternativa a centrocampo fatta di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 agosto 2022) Lunedì 22 agosto ore 18.30 all’Olimpico disi affrontanovs. Primo match casalingo della stagione per i giallorossi, previsto il sold out delle grande occasioni, consuetudine del pubblico giallorosso.vs: da dove iniziamoLavince a Salerno di misura nonostante aver avuto il controllo per tutta la partita ed avendo rischiato praticamente nulla in tutti i 90?. I “Fab Four” in campo dal primo minuto producono gioco sulla trequarti ma sciupano sul finale. Almeno un paio le occasioni mancate da Zaniolo, il palo nega il gol a Dybala. Ci pensa Bryan Cristante con un sinistro dal limite che s’insacca sul palo opposto. C’è posto nella ripresa anche per Wijnaldum, che produce una valida alternativa a centrocampo fatta di ...

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Interessi di @USCremonese e @OfficialUSS1919 per #AfenaGyan. #Belotti aspetta i g… - OfficialASRoma : ??? “Contro la Cremonese potrà esserci qualcuno che canterà per la Roma al posto mio” Lunedì Alessandro non potrà e… - OfficialASRoma : ?? SOLD OUT ?? ??? Anche in Roma-Cremonese saremo oltre 60.000! #ASRoma - FantamaniaPlus : @AndreCardi Torino Lazio 2-1 Udinese Salernitana 1-1 Inter Spezia 2-1 Sassuolo Lecce 1-2 Empoli Fiorentina 2-1 Napo… - wazzaCN : @El_Tanito_ @_JaCk_12_ @FBiasin mica hai cambiato idea? non avevi detto con la cremonese? vieni a roma? -