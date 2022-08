Pagani - Huayra R | 9 000 giri dautore - VIDEO

(Di giovedì 18 agosto 2022) "Quella sensazione lì ce l'hanno tutti, credimi. Poi, quando si parte, comincia un'altra storia". Bordo pista, Spa Francorchamps. I tappi alle orecchie non li mettevo da tempo, ma laR è un'auto che non va solo forte da mettere i brividi, è anche una "macchina del tempo" perché i suoi acuti sono quelli delle Formula 1 degli anni 90. E ciao a tutto il resto. Con questa sua invenzione, Horaciomette a tacere ogni chiacchiericcio sul mondo dell'auto. Sul suo futuro e sul suo presente. Perché se questo modello ha (e avrà) un merito nella storia delle quattro ruote, sarà quello di essere intervenuto in tackle sulla narrativa stanca di una car culture piegata alle ragioni del 900. Elettrificazione, restomod, passato, futuro delle emozioni a quattro ruote: argomenti "rimandati a settembre" di fronte alla potenza della ...

LucaMazzaglia3 : Pagani Huayra R: cosa si prova a guidare con la potenza del V12 da 9000 ... - RenatoDEfa : Pagani huayra fantástico no driving Empire(Roblox) Fantastic Pagani huayra on Roblox (driving Empire) - Fabrizio_Lucchi : RT @motorionline: #Pagani: la Huayra R e molto altro alla #Monterey Car Week 2022 - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Pagani: la Huayra R e molto altro alla #Monterey Car Week 2022 - motorionline : #Pagani: la Huayra R e molto altro alla #Monterey Car Week 2022 -

Quattroruote

130 decibel: è questo il volume degli scarichi del V12 aspirato dellaR . Il suo è un suono epico, capace di far riemergere ricordi cari a chiunque abbia un cuore al posto di una batteria. Puro romanticismo acustico. Puro fascino d'altri tempi. Ma sotto la ...'Quella sensazione lì ce l'hanno tutti, credimi. Poi, quando si parte, comincia un'altra storia'. Bordo pista, Spa Francorchamps. I tappi alle orecchie non li mettevo da tempo, ma laR è un'auto che non va solo forte da mettere i brividi, è anche una 'macchina del tempo' perché i suoi acuti sono quelli delle Formula 1 degli anni 90. E ciao a tutto il resto. Con ... Pagani Huayra R: l'abbiamo guidata in pista Spa Francorchamps - Video - Quattroruote.it Mentre la nuova C10 è in dirittura d’arrivo, la Huayra saluta 11 anni di onorata carriera con una versione tutta nuova, dedicata agli amanti della guida, degli alti regimi e del V12 (aspirato). Tutti ...Da pista, ma non da corsa, e banco di prova per il futuro della produzione del marchio. Ecco come è fatto l’ultimo gioiello a dodici cilindri di San Cesario sul Panaro ...