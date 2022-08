MotoGP, GP Austria 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming 19 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Domani, venerdì 19 agosto, il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Austria 2022, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. In MotoGP prosegue la caccia al leader Fabio Quartararo, reduce da due passi falsi consecutivi tra Assen e Silverstone che hanno tenuto in gioco i più diretti inseguitori Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia. Quando mancano otto round al termine del campionato, il francese della Yamaha ha un margine di 22 punti sullo spagnolo dell’Aprilia e di 49 sul piemontese della Ducati. Grande attesa per vedere il nuovo lay-out del tracciato stiriano, caratterizzato adesso da una chicane nell’allungo in salita che portava i piloti da curva 1 al tornantino di curva 3. Le prove ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Domani, venerdì 19, il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà la prima giornata didel Gran Premio d’, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Inprosegue la caccia al leader Fabio Quartararo, reduce da due passi falsi consecutivi tra Assen e Silverstone che hanno tenuto in gioco i più diretti inseguitori Aleix Espargarò e Francesco Bagnaia. Quando mancano otto round al termine del campionato, il francese della Yamaha ha un margine di 22 punti sullo spagnolo dell’Aprilia e di 49 sul piemontese della Ducati. Grande attesa per vedere il nuovo lay-out del tracciato stiriano, caratterizzato adesso da una chicane nell’allungo in salita che portava i piloti da curva 1 al tornantino di curva 3. Le...

Jammasrl : #Quote #Scommesse MotoGP – Bagnaia vuole calare il tris al Red Bull Ring. Il ducatista, trionfo a 3,00 su… - Motorsport_IT : #MotoGP | #Brembo: un poker di staccate da brivido in #Austria - motorboxcom : #AustrianGP #Spielberg si rinnova per la #MotoGP con l'introduzione di una nuova chicane! Per capire cosa cambierà,… - DanieleFassina : RT @P300it: Motomondiale | GP Austria 2022 – Anteprima del Red Bull Ring ? di Alyoska Costantino ?? - zazoomblog : MotoGP GP Austria 2022 prove libere domani venerdì 19 agosto in tv: orari canale e diretta streaming - #MotoGP… -