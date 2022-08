MotoGP Austria | Bastianini | Mi serve costanza | solo così sarò al top

Gazzetta_it : MotoGP Marc Marquez: 'Il braccio migliora, spero di correre un GP, ma Honda deve cambiare' - sportli26181512 : Marquez: 'Vorrei correre almeno un'altra gara nel Mondiale MotoGP 2022': In corso la conferenza di Marc Marquez a S… - motograndprixit : Lo spagnolo in conferenza stampa: 'Honda deve cambiare il metodo di lavoro' #MotoGP #MarcMarquez #Motorionline - MotorcycleSp : Marc Márquez aveva programmato una conferenza stampa straordinaria oggi, a margine del GP d'Austria,... #MotoGP… - AggioValentino : Marc Márquez è stato abbastanza critico nei confronti di Honda. C'è bisogno di un cambio di filosofia per andare a… -

FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti spielberg Verso il GP d': come arrivano i piloti Dopo Silverstone lafa tappa al Red Bull Ring, un circuito (sulla carta) non favorevole alla Yamaha ...Se il Gran Premio britannico sul circuito storico di Silverstone non è stato uno dei migliori per Fabio Di Giannantonio , questo in mezzo alle montagne austriache si spera essere nelle sue corde. "...“Vorrei correre almeno un’altra gara in questo Mondiale, non so se potrò correre una o più gare, la prossima settimana farò il punto insieme ai medici con una TAC, e poi decideremo insieme. Naturalmen ...Come aveva annunciato in un precedente comunicato stampa, Marc Marquez è presente al Gran Premio d'Austria ma solo in qualità di spettatore. Il pilota spagnolo infatti è presente a Spielberg per parla ...