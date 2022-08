Morta in discoteca a 26 anni, la sorella: ‘Francesca non era drogata né ubriaca, siamo distrutti’ (Di giovedì 18 agosto 2022) Era con le amiche, stava ballando e si stava divertendo come fanno le ragazze della sua età quando, improvvisamente, si è accasciata a terra e il suo cuore ha smesso di battere. La musica si è fermata e per Francesca Testana, la 26enne di Aprilia stroncata da un malore in discoteca, a Latina, non c’è stato nulla da fare. E ora, mentre le indagini proseguono per capire cosa sia successo, la famiglia piange una giovane mamma, che lascia due bimbi piccoli, un maschietto e una femmina. La tragedia in discoteca a Latina “Mia sorella non era né drogata né ubriaca. Ha avuto un malore in un pub. Le mamme possono anche uscire. Ora silenzio e rispetto verso la mia famiglia, che è distrutta“. Questo è il messaggio straziante che la sorella di Francesca ha pubblicato sui social. Loro che erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Era con le amiche, stava ballando e si stava divertendo come fanno le ragazze della sua età quando, improvvisamente, si è accasciata a terra e il suo cuore ha smesso di battere. La musica si è fermata e per Francesca Testana, la 26enne di Aprilia stroncata da un malore in, a Latina, non c’è stato nulla da fare. E ora, mentre le indagini proseguono per capire cosa sia successo, la famiglia piange una giovane mamma, che lascia due bimbi piccoli, un maschietto e una femmina. La tragedia ina Latina “Mianon era néné. Ha avuto un malore in un pub. Le mamme possono anche uscire. Ora silenzio e rispetto verso la mia famiglia, che è distrutta“. Questo è il messaggio straziante che ladi Francesca ha pubblicato sui social. Loro che erano ...

fanpage : Una ragazza di 26 anni è morta questa notte in discoteca dopo un malore. Subito allertati i soccorsi, ma non c'è st… - CorriereCitta : Morta in discoteca a 26 anni, la sorella: ‘Francesca non era drogata né ubriaca, siamo distrutti’ - SoniaSamoggia : RT @fanpage: La giovane, madre di due bimbi, era uscita con gli amici quando improvvisamente si è sentita male: “'È crollata a terra all'im… - simonecerbella : RT @fanpage: La giovane, madre di due bimbi, era uscita con gli amici quando improvvisamente si è sentita male: “'È crollata a terra all'im… - fanpage : La giovane, madre di due bimbi, era uscita con gli amici quando improvvisamente si è sentita male: “'È crollata a t… -