Meteo giovedì: forte perturbazione in arrivo al Centro-Nord. I dettagli (Di giovedì 18 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La perturbazione che sta per raggiungere le regioni Centro settentrionali a iniziare dal Nordovest nelle prossime ore, avrà caratteristiche molto energetiche perché frutto di contrasti termici elevati. C'è infatti una massa d'aria calda in risalta dal Nord Africa che porterà temperature fino a 40°C al Sud che convergerà lungo una stretta linea di confine con aria piuttosto fresca Nord atlantica. Lungo quella linea che si muoverà molto lentamente da ovest a est si svilupperanno fenomeni intensi a prevalente carattere di temporale che coinvolgeranno gradualmente tutto il Nord e gran parte del Centro nell'arco di giovedì e di venerdì. la natura di questi temporali potrà essere a carattere localmente ...

