LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: comincia la quarta giornata, in serata Tamberi, Tortu e Iapichino (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 9:02 Prima in scena la ceca Nikol Tabackova, 50.75 per lei con il primo tentativo dei tre a disposizione. 9:01 La misura chiave, nel giavellotto femminile, è quella dei 61 metri, che comporta la qualificazione automatica. 9:00 Ecco che comincia il gruppo A della qualificazione nel lancio del giavellotto femminile. 8:57 Pochi minuti all'inizio nella mattina bavarese! 8:54 Va ricordato un altro dei grandi appuntamenti della serata, quello con Larissa Iapichino nella finale del lungo femminile. A vent'anni, e dopo l'oro europeo Under 20, l'azzurra cerca di centrare traguardi importanti anche nella categoria assoluta.

