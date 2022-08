Letta paga dazio, Meloni dorme tranquilla, Salvini meno. Diamanti sui leader (Di giovedì 18 agosto 2022) “La composizione delle liste è uno dei mestieri più infami che ci possano essere. E i dissidi nel Pd non mi meravigliano”. Giovanni Diamanti, co-fondatore dell’agenzia di sondaggi You-Trend e analista politico prova quasi un sentimento di compassione verso il segretario dem, Enrico Letta, all’indomani delle polemiche innescate dalle esclusioni eccellenti o dai piazzamenti in collegi impossibili di pezzi da 90 come il costituzionalista Stefano Ceccanti. Eppure, rispetto a cinque anni fa, “nei gruppi parlamentari ci sarà molto più equilibrio”. È un equilibrio che, però, costa caro al segretario dem. L’aspetto più interessante sarà capire la derivazione correntizia dei candidati. A ogni modo, ribadisco che a confronto di quando le liste vennero composte dall’allora segretario del Pd, Matteo Renzi, c’è molta più omogeneità. Sicuramente c’è una forte ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 agosto 2022) “La composizione delle liste è uno dei mestieri più infami che ci possano essere. E i dissidi nel Pd non mi meravigliano”. Giovanni, co-fondatore dell’agenzia di sondaggi You-Trend e analista politico prova quasi un sentimento di compassione verso il segretario dem, Enrico, all’indomani delle polemiche innescate dalle esclusioni eccellenti o dai piazzamenti in collegi impossibili di pezzi da 90 come il costituzionalista Stefano Ceccanti. Eppure, rispetto a cinque anni fa, “nei gruppi parlamentari ci sarà molto più equilibrio”. È un equilibrio che, però, costa caro al segretario dem. L’aspetto più interessante sarà capire la derivazione correntizia dei candidati. A ogni modo, ribadisco che a confronto di quando le liste vennero composte dall’allora segretario del Pd, Matteo Renzi, c’è molta più omogeneità. Sicuramente c’è una forte ...

