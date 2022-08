La tromba d’aria in Toscana ha distrutto anche il Twiga: l’amarezza di Daniela Santanchè | VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Il maltempo che sta investendo in queste ore la Toscana e tutto il Centro-Nord si è abbattuto anche sul Twiga di Forte dei Marmi, lo stabilimento extralusso di Daniela Santanché e Flavio Briatore. Proprio la senatrice di FdI ha pubblicato sui social un VIDEO in cui si vedono i lettini ribaltati, i gazebi semi-distrutti e le tende crollate, con in sottofondo il suo amaro commento: “Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, tutto crollato. E stasera dovrebbe arrivare un’altra tromba d’aria alle 20. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo”. La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Il maltempo che sta investendo in queste ore lae tutto il Centro-Nord si è abbattutosuldi Forte dei Marmi, lo stabilimento extralusso diSantanché e Flavio Briatore. Proprio la senatrice di FdI ha pubblicato sui social unin cui si vedono i lettini ribaltati, i gazebi semi-distrutti e le tende crollate, con in sottofondo il suo amaro commento: “Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, laè arrivata sul. Tutto, tutto crollato. E stasera dovrebbe arrivare un’altraalle 20. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo”. Laè arrivata sulla costa e questa è la ...

DSantanche : La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo… - fanpage : ULTIM'ORA Un centro commerciale distrutto. Tromba d’aria devasta Bondeno, in provincia di Ferrara. Il sindaco diff… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - barbaramonti5 : RT @Yon_Yonson71: Breve storia divertente. Tromba d'aria colpisce il Twiga, lo stabilimento balneare della Santanchè, compagna di partito d… - neXtquotidiano : “È tutto distrutto, tutto crollato” ha detto la senatrice di FdI La tromba d’aria in #Toscana ha distrutto anche i… -