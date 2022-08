La prossima eruzione vulcanica sarà devastante | Potrebbe distruggere la civiltà come la conosciamo

(Di giovedì 18 agosto 2022) Alcune recenti ricerche hanno valutato la possibilità di una futura,di magnitudine tale dail mondo che oggi. L’ultima ricerca in merito ha svelato che l’umanità non sarebbe affatto preparata ad una futura catastrofe: esiste una possibilità su sei che nel prossimo secolo possa abbattersi sulla Terra undi magnitudo 7, una forza tale da avere ripercussioni negative sul clima, sulla produzione di cibo e sul commercio mondiale. Il nuovo studio, portato avanti dall’Università di Cambridge e divulgato online dal ‘The Mirror’, ha dimostratoil mondo non sia affatto preparato ad una calamità naturale di tale dimensioni. Questo perché al momento la possibilità di ...

L'Italia marcia verso il voto. Lasettimana, alla vigilia di Ferragosto una scadenza, in seguito a cui si definiranno ...con l'Adnkronos - come avvenne nel 1816 in Europa quando dopo l'...cutanea, fluidi corporei e croste sono particolarmente infettivi e in caso di ulcere o ... Settimanaarriverà presso la rete lombarda dei Centri per la prevenzione delle infezioni ...Doppie proiezioni, al pomeriggio in Sala Pastrone e la sera nel giardino di Palazzo Ottolenghi, per la consolidata rassegna cinematografica ...Una guida esaustiva alla scoperta di questo incantevole regno della Polinesia composto da oltre 170 isolette A seguito di un’ eruzione vulcanica sottomarina, ha avuto luogo nel gennaio 2022 un violent ...