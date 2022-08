Janssen | la scoperta dell’elio nel 1866

Leggi su metropolitanmagazine

Pierre Jules Césarnacque a Parigi il 22 febbraio del 1824, morì a Meudon il 23 dicembre del 1907. Gli anni della sua giovinezza furono segnati ad un incidente alle gambe che gli impedì di camminare agevolmente, rallentando gli studi. Iscritto alla facoltà di Scienze Fisiche, studiò matematica e fisica; nel 1810 si laureò presentando una tesi sull' "Assorbimento del calore radiante oscuro nell'ambiente oculare". Nel 1865 divenne professore di fisica presso la Scuola di Architettura.dedicò la maggior parte della sua vita alle numerose osservazioni e spedizioni scientifiche che gli affidarono. Prese parte ad una lunga serie di missioni in occasione dell'eclissi di Sole; fu uno dei primi ad impiegare lo spettroscopio a prisma in astronomia.: osserva l'elio per la prima volta