Immissioni in ruolo ATA 2022/23, domande su Istanze online. Guida Uil alla compilazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli aspiranti ATA inseriti nella graduatorie 24 mersi, di prima fascia, stanno presentando in questi giorni le domande per l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/23. Per le date di inizio e fine operazioni è necessario seguire le indicazioni delle note provinciali pubblicate sui siti degli Uffici scolastici provinciali. La Uil Scuola ha predisposto una Guida alla compilazione dell'istanza su Polis Istanze online. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli aspiranti ATA inseriti nella graduatorie 24 mersi, di prima fascia, stanno presentando in questi giorni leper l'immissione innell'anno scolastico/23. Per le date di inizio e fine operazioni è necessario seguire le indicazioni delle note provinciali pubblicate sui siti degli Uffici scolastici provinciali. La Uil Scuola ha predisposto unadell'istanza su Polis. L'articolo .

