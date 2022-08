Il vero problema degli scienziati che si candidano in politica (Di giovedì 18 agosto 2022) Durante le prossime elezioni, assisteremo ad un fenomeno nuovo, o perlomeno ad un fatto che si verifica ad una scala prima non osservata: la presenza di candidati scelti fra le fila della comunità scientifica, in opposizione ad una congerie più vasta del solito di candidati provenienti dall’area di chi invece alla scienza si oppone, e vorrebbe sostituirvi la propria credenza preferita (o per meglio dire il proprio insieme di cospirazioni alternative). Non mi occuperò di questi ultimi, che hanno rotto gli argini della decenza dai tempi in cui il Movimento cinque stelle ha imbarcato i sostenitori espliciti di ogni sorta di sciocchezza, purché fosse una manifestazione di opposizione a quanto fatto dai loro predecessori; non me ne occuperò, anche se senza dubbio anche in questo caso si osserva nel momento attuale un fenomeno che agisce su scale ben diverse a quelle sin qui viste, con ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) Durante le prossime elezioni, assisteremo ad un fenomeno nuovo, o perlomeno ad un fatto che si verifica ad una scala prima non osservata: la presenza di candidati scelti fra le fila della comunità scientifica, in opposizione ad una congerie più vasta del solito di candidati provenienti dall’area di chi invece alla scienza si oppone, e vorrebbe sostituirvi la propria credenza preferita (o per meglio dire il proprio insieme di cospirazioni alternative). Non mi occuperò di questi ultimi, che hanno rotto gli argini della decenza dai tempi in cui il Movimento cinque stelle ha imbarcato i sostenitori espliciti di ogni sorta di sciocchezza, purché fosse una manifestazione di opposizione a quanto fatto dai loro predecessori; non me ne occuperò, anche se senza dubbio anche in questo caso si osserva nel momento attuale un fenomeno che agisce su scale ben diverse a quelle sin qui viste, con ...

Il vero problema degli scienziati che si candidano in politica Sgomberato il campo da questa comune, ma erronea, obiezione, andiamo dunque al sodo: il problema specifico e più importante che riguarda la candidatura di uno scienziato in politica è la confusione ... Come ricercatori si può essere dei campioni, ma come politici dei meri dilettanti. E non c'è bisogno di mettersi a livello dei peggiori fra le due categorie ...