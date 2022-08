I cattolici italiani chiedono più attenzione per le persone Lgbtq (Di giovedì 18 agosto 2022) Più attenzione e accoglienza per le persone Lgbtq+ e per i loro familiari, ma anche per i giovani e le donne. Sono le richieste più urgenti avanzate dai cattolici e raccolte nella sintesi nazionale della fase diocesana del Sinodo 2021-2023. Il documento si chiama Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione e la presidenza della Cei lo ha consegnato il 15 agosto alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. In un capitolo del documento, dedicato all’accoglienza, si fa riferimento anche alle persone separate o divorziate, ai migranti e ai disabili. Questo un estratto della sua sintesi. «Sono tante le differenze che oggi chiedono accoglienza: generazionali (i giovani che dicono di sentirsi giudicati, poco compresi, poco accolti per le loro idee e poco liberi di ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Piùe accoglienza per le+ e per i loro familiari, ma anche per i giovani e le donne. Sono le richieste più urgenti avanzate daie raccolte nella sintesi nazionale della fase diocesana del Sinodo 2021-2023. Il documento si chiama Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione e la presidenza della Cei lo ha consegnato il 15 agosto alla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi. In un capitolo del documento, dedicato all’accoglienza, si fa riferimento anche alleseparate o divorziate, ai migranti e ai disabili. Questo un estratto della sua sintesi. «Sono tante le differenze che oggiaccoglienza: generazionali (i giovani che dicono di sentirsi giudicati, poco compresi, poco accolti per le loro idee e poco liberi di ...

