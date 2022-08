Guida alla Salernitana 2022/23

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 18 agosto 2022) Chi in più: Matteo Lovato (Atalanta), Domagoj Bradaric (Lille), Diego Valencia (Universidad Catolica), Dylan Bronn (Metz), Tonny Vilhena (Espanyol), Junior Sambia (Montpellier), Erik Botheim (Krasnodar), Lorenzo Pirola (Inter), Giulio Maggiore (Spezia) Chi in meno: Ederson (Atalanta), Mamadou Coulibaly (Ternana), Milan Djuric (Hellas Verona), Stefan Strandberg (Valerenga), Joel Obi (Reggina), Mikael (Internacional), Riccardo Gagliolo (Reggina), Vid Belec (Apoel Nicosia), Francesco Di Tacchio (Ternana) Dopo lo spettacolare finale dello scorso campionato, per laarriva la stagione della conferma. Fare previsioni sulla lotta per non retrocedere quest’anno è davvero complicato, un po’ per le retrocessioni illustri dello scorso anno, un po’ per le incognite sul livello delle neopromosse: Lecce e Cremonese saranno così distanti da...