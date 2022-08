Ginnastica, Asia D’Amato: “Devo sistemarmi i legamenti della caviglia. Ci vorrà tempo, ma tornerò più forte” (Di giovedì 18 agosto 2022) Asia D’Amato si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico nella giornata di venerdì 19 agosto. L’azzurra sarà operata dal Professor Zattoni a Brescia, dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa durante la Finale di Specialità al volteggio degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. La risonanza magnetica effettuata nella giornata di ieri ha espresso una referto tutt’altro che incoraggiante: problemi alle parti molli peri malleolari, il legamento esterno andrà ricostruito e, nel corso dell’operazione, si valuteranno le condizioni di quello interno. La Campionessa d’Europa all-around e artefice anche nel trionfo nella gara a squadre insieme alle altre Fate, capaci di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio continentale nel team event a distanza di 16 anni dal sigillo di Volos. La 19enne genovese dovrà restare fuori dalle ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico nella giornata di venerdì 19 agosto. L’azzurra sarà operata dal Professor Zattoni a Brescia, dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa durante la Finale di Specialità al volteggio degli Europei 2022 diartistica. La risonanza magnetica effettuata nella giornata di ieri ha espresso una referto tutt’altro che incoraggiante: problemi alle parti molli peri malleolari, il legamento esterno andrà ricostruito e, nel corso dell’operazione, si valuteranno le condizioni di quello interno. La Campionessa d’Europa all-around e artefice anche nel trionfo nella gara a squadre insieme alle altre Fate, capaci di riportare il tricolore sul gradino più alto del podio continentale nel team event a distanza di 16 anni dal sigillo di Volos. La 19enne genovese dovrà restare fuori dalle ...

Coninews : Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebi… - fanpage : Se è un sogno non svegliatele e non svegliateci. I Campionati Europei di ginnastica in corso di svolgimento a Mona… - Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - ld4rola : RT @Eurosport_IT: Sei stata incredibile! ???? ?? - Eurosport_IT : Ti aspettiamo più forte di prima Asia ???? #GinnasticaArtistica -