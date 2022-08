Gazzetta: Raspadori, Napoli e Sassuolo discutono degli ultimi due milioni di bonus (Di giovedì 18 agosto 2022) La Gazzetta fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori, si discute ancora degli ultimi due milioni legati ai bonus: Ad esempio gli incentivi hanno cambiato pelle. Eliminati i riferimenti all’Europa League, s’è stabilito che il Sassuolo può incassare altri 3 milioni se gli azzurri si qualificheranno 3 volte in Champions nei prossimi 5 anni (1 per la singola stagione, ovvio). Ora restano da convenire gli obiettivi per i restanti 2 milioni di incentivi. Secondo le richieste della società emiliana c’è una scaletta legata ai gol e agli assist di Raspadori: 15 come quota base, poi, un salto a 20 e un ulteriore riconoscimento se l’attaccante bolognese ne totalizzerà 25 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 agosto 2022) Lafa il punto sulla trattativa traper, si discute ancoraduelegati ai: Ad esempio gli incentivi hanno cambiato pelle. Eliminati i riferimenti all’Europa League, s’è stabilito che ilpuò incassare altri 3se gli azzurri si qualificheranno 3 volte in Champions nei prossimi 5 anni (1 per la singola stagione, ovvio). Ora restano da convenire gli obiettivi per i restanti 2di incentivi. Secondo le richieste della società emiliana c’è una scaletta legata ai gol e agli assist di: 15 come quota base, poi, un salto a 20 e un ulteriore riconoscimento se l’attaccante bolognese ne totalizzerà 25 ...

