Elezioni: Calenda, 'fiamma in Fdi vuol dire partito post fascista' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "fiamma vuol dire un partito dichiaratamente post fascista, nata dalla storia della Repubblica sociale. Se le liste non rispecchieranno le dichiarazioni che Meloni ha fatto, il problema non sarà il fascismo in Italia, il problema sarà che i leader dei grandi Paesi europei non le stringeranno la mano". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "undichiaratamente, nata dalla storia della Repubblica sociale. Se le liste non rispecchieranno le dichiarazioni che Meloni ha fatto, il problema non sarà il fascismo in Italia, il problema sarà che i leader dei grandi Paesi europei non le stringeranno la mano". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva.

Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - ilfoglio_it : I rappresentanti dell'alleanza formata da Azione e Italia viva saranno oggi alle 11 in conferenza stampa per esporr… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - CarloGarzia : @CarloCalenda @Azione_it @ItaliaViva Intervento molto liberale di Calenda. Con l’intenzione di un partito liberal-d… - add966 : RT @martinoloiacono: ??#Calenda: 5 minuti dopo le elezioni il Pd si alleerà con i grillini. Basta ascoltare le dichiarazioni di Bettini e Bo… -