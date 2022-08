Covid, fuori pericolo il re delle notti salernitane, Enzo Pellegrino: “Ero no vax” (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ fuori pericolo dopo giorni difficili e crisi respiratorie, il re delle notti salernitane, Enzo Pellegrino, noto come l’ideatore della trasmissione Stress di Notte con la quale da anni racconta e documenta la movida salernitana. No vax per scelta, come ha confermato lui stesso questa mattina, in un post sul suo profilo Facebook, Pellegrino era stato contagiato dal Covid ed aveva avuto grossi problemi di salute, che avevano costretto i medici a aiutare la respirazione con una maschera di ossigeno. Sei giorni fa era diventato negativo. Oggi, che sta meglio, è lui stesso ad ammettere che non conosceva assolutamente i rischi che poteva correre. “Sono arrivato in questo reparto con gravissime difficoltà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈdopo giorni difficili e crisi respiratorie, il re, noto come l’ideatore della trasmissione Stress di Notte con la quale da anni racconta e documenta la movida salernitana. No vax per scelta, come ha confermato lui stesso questa mattina, in un post sul suo profilo Facebook,era stato contagiato daled aveva avuto grossi problemi di salute, che avevano costretto i medici a aiutare la respirazione con una maschera di ossigeno. Sei giorni fa era diventato negativo. Oggi, che sta meglio, è lui stesso ad ammettere che non conosceva assolutamente i rischi che poteva correre. “Sono arrivato in questo reparto con gravissime difficoltà ...

