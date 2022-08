Conference League, Scamacca in gol: arriva la prima rete con il West Ham (VIDEO) (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo i pochi minuti giocati contro il Nottingham, Gianluca Scamacca viene schierato titolare contro il Viborg e trova la sua prima rete con la maglia del West Ham. Ed è un gol importante, un’incornata su cross di Cornet che permette agli inglesi di passare in vantaggio al 23?. Ottimo impatto quindi per l’ex Sassuolo, che comincia al meglio la sua nuova avventura Oltremanica. Di seguito e in alto, il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Dopo i pochi minuti giocati contro il Nottingham, Gianlucaviene schierato titolare contro il Viborg e trova la suacon la maglia delHam. Ed è un gol importante, un’incornata su cross di Cornet che permette agli inglesi di passare in vantaggio al 23?. Ottimo impatto quindi per l’ex Sassuolo, che comincia al meglio la sua nuova avventura Oltremanica. Di seguito e in alto, ildel gol. SportFace.

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Twente ?? UEFA Europa Conference League ? 21:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi #ForzaViola… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - FootballReprt : RT @DiMarzio: #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - GoalItalia : Prima da titolare, prima rete ?? #Scamacca sblocca il West Ham ?? - DiMarzio : #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca -