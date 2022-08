Colleferro | prova a ‘dirottare’ il bus Cotral | passeggero picchia l’autista | poi lo accoltella

(Di giovedì 18 agosto 2022) Viaggio del terrore, mercoledì sera a, per un autista diSpa, che è statoto perché si è rifiutato di fare una corsa diversa da quella prevista. Secondo l’aggressore, infatti, lui avrebbe dovuto ‘cambiare’ percorso.toL’aggressore, di fronte al diniego, ha preso a calci e pugni il conducente e poi ha estratto un coltello e gli ha sferrato una coltellata. Un fatto che è avvenuto a poche decine di metri dalla stazione dei carabinieri diin piazza Oberdan. Leggi anche: Roma, terrore sul bus: conducente brutalmente aggredito finisce in ospedale Il sindacato insorge “Riteniamo inaccettabile quanto successo nelle ultime ore ae Velletri”. Ha ...

