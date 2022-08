Calenda presenta il programma elettorale di coalizione

(Di giovedì 18 agosto 2022) È la volta del Terzo polo. Carlo, leader dellaformata dal suo partito, Azione, e da quello di Matteo Renzi, Italia viva, sarà alle 11 in conferenza stampa perre il. Saranno presenti anche le ministre entrate da poco in Azione e fuoriuscite da Forza Italia: Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e Mara Carfagna, ministra per il Sud. Insieme a loro anche Elena Bonetti, di Azione, attuale ministra per le Pari opportunità e la famiglia, l'onorevole Luigi Marattin, presidente della Commissione finanze della Camera e la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi.

Scontro su Covid e giustizia. Continua la limatura delle liste. Attesa per l'esito delle parlamentarie 5 .... Lega, anche il Covid entra in campagna elettorale . Intanto continua la limatura delle lis ...