Calcio, in arrivo una docuserie sull’Atletico Madrid: sarà disponibile dall’8 settembre (Di giovedì 18 agosto 2022) A partire dall’8 settembre, su Prime Video sarà disponibile una docuserie sull’Atletico Madrid. Suddivisa in quattro episodi e prodotta da Atleti Studios e TBS, mostrerà il cammino del club nella scorsa stagione. La docuserie offrirà inoltre immagini ed interviste inedite, ma anche dei contributi esclusivi da parte di Fernando Torres e Antoine Griezmann tra gli altri. Un appuntamento imperdibile dunque per i tifosi dei colchoneros, ma anche per gli appassionati di Calcio, che avranno la possibilità di scoprire cosa accade dietro le quinte del club spagnolo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) A partire, su Prime Videouna. Suddivisa in quattro episodi e prodotta da Atleti Studios e TBS, mostrerà il cammino del club nella scorsa stagione. Laoffrirà inoltre immagini ed interviste inedite, ma anche dei contributi esclusivi da parte di Fernando Torres e Antoine Griezmann tra gli altri. Un appuntamento imperdibile dunque per i tifosi dei colchoneros, ma anche per gli appassionati di, che avranno la possibilità di scoprire cosa accade dietro le quinte del club spagnolo. SportFace.

Gazzetta_it : Settimana chiave per l'arrivo di #Diallo Ma il #Milan non farà follie #calciomercato - Gazzetta_it : Scatto per Depay, Kostic in arrivo. E Rabiot allo United apre spazi per Frattesi #Juve #calciomercato - sportli26181512 : Empoli, ufficiale: per la Primavera ecco Rosa e Seck: Il club azzurro ha annunciato l'arrivo dei due calciatori che… - sportli26181512 : Un mese di Dybala a Roma: ecco la sua nuova vita in giallorosso: Un mese di Dybala a Roma: ecco la sua nuova vita i… - fantapiu3 : Il #Bologna ufficializza l’arrivo di #Lucumi #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… -

Milan, obiettivo difensore: come rinforzare il muro spendendo poco L'effetto 'cascata' l'ha innescato Botman. O meglio, il mancato arrivo di Botman. E la cascata è la serie di conseguenze che questa sliding door di mercato ha provocato nelle strategie del club. Col senno del poi, probabilmente, si può anche dire che la fumata ... Inter, Marotta a caccia del tassello difensivo: spuntano altri due nomi - Top News Il mancato arrivo di Bremer ha fatto saltare i piani in difesa: il centrale brasiliano sarebbe stato il perfetto erede di Stefan de Vrij e sostituto di Andrea Ranocchia. E' proprio questo il ... Calcio Vicentino Cynthialbalonga: nuovo arrivo per l'Under 17, ecco Matteo Del Pin Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ... UFFICIALE: Simeone al Napoli Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. L'ex attaccante del Verona, da alcuni giorni in città ma che in attesa dell'ufficializzazione non si poteva allenare, sarà a dispo ... L'effetto 'cascata' l'ha innescato Botman. O meglio, il mancatodi Botman. E la cascata è la serie di conseguenze che questa sliding door di mercato ha provocato nelle strategie del club. Col senno del poi, probabilmente, si può anche dire che la fumata ...Il mancatodi Bremer ha fatto saltare i piani in difesa: il centrale brasiliano sarebbe stato il perfetto erede di Stefan de Vrij e sostituto di Andrea Ranocchia. E' proprio questo il ... Serie D: in arrivo i gironi Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. L'ex attaccante del Verona, da alcuni giorni in città ma che in attesa dell'ufficializzazione non si poteva allenare, sarà a dispo ...