Boxe, Michael Magnesi a settembre nel sottoclou di Joyce-Parker: sfida Cacace (Di giovedì 18 agosto 2022) Michael Magnesi (21-0, 13 KO) difenderà il titolo mondiale IBO dei superpiuma il prossimo 24 settembre contro Anthony Cacace (19-1, 7 KO). "The Lone Wolf" farà il suo debutto nel Regno Unito, alla AO Arena di Manchester nel sottoclou prestigioso della riunione che ha come main event il match dei pesi massimi tra Joe Joyce e Joseph Parker. Nell'evento spazio anche ad Amanda Serrano, campionessa Wbo, Wbc e Ibo dei pesi piuma, per l'unificazione delle cinture contro la campionessa Ibf Sarah Mahfoud. "Pronto per sbranare la mia prossima preda… Vi regaleró un altro ko", il commento di Magnesi sui suoi profili social. Magnesi non vuole fermarsi. Si tratta della sua prima volta nel Regno Unito, la seconda fuori dai confini italiani.

