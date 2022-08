Ascolti TV | Mercoledì 17 agosto 2022 (Di giovedì 18 agosto 2022) Andrea Dallavalle argento agli Europei di Monaco 2022 Nella serata di ieri, Mercoledì 17 agosto 2022, su Rai1 Superquark ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la replica di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 gli Europei di Monaco – Atletica Leggera arrivano a .000 spettatori (%). Su Italia1 Next ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 La felicità degli altri è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Corsa al Voto registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 X Factor – Il Meglio delle Audizioni segna .000 spettatori (%). Sul Nove Caccia spietata è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di .000 ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 18 agosto 2022) Andrea Dallavalle argento agli Europei di MonacoNella serata di ieri,17, su Rai1 Superquark ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la replica di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 gli Europei di Monaco – Atletica Leggera arrivano a .000 spettatori (%). Su Italia1 Next ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 La felicità degli altri è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Corsa al Voto registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 X Factor – Il Meglio delle Audizioni segna .000 spettatori (%). Sul Nove Caccia spietata è visto da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè realizza un ascolto di .000 ...

Mattiabuonocore : La7 arriva al 9.1% col Palio (e poi crolla subito dopo con Uozzap all’1.6%) - fabiofabbretti : #Superquark 13.5% vs #FratelliCaputo in replica 11.1%. Rai2 all'8.8% con gli Europei di #Munich2022. In calo… - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 17 agosto 2022 - ConversioneOrg : Interessanti i dati ascolto tv - CorriereCitta : Ascolti tv mercoledì 17 agosto 2022: SuperQuark, Europei di monaco, Fratelli Caputo, dati Auditel e share -