Acquistano valigie all’asta | dentro trovano i cadaveri di due bambini

(Di giovedì 18 agosto 2022) Sembra essere la trama di un film e invece è realtà. I fatti sono accaduti in Nuova Zelanda ma la notizia, è talmente forte e di impatto, che ha fatto in poche ore il giro del mondo. I resti di duesono stati trovati in alcunecomprateda una famiglia di Manurewa, nel sud di Auckland, in Nuova Zelanda. Sembra davvero la puntata di una di quelle serie tv dedicate ai serial killer e invece è la realtà di quanto accaduto a una famiglia che mai avrebbe pensato di trovare nelle due, dei resti umani. La vicenda è stata raccontata i media locali della Nuova Zelanda ma chiaramente, in poche ore ha fatto il giro del mondo anche se al momento, ci sono ancora poche informazioni. Sappiamo che la famiglia, protagonista di questa vicenda, ha fatto un’offertal’11 agosto e ...

Acquistano valigie al mercato dell'usato e trovano dei resti umani all'interno Una famiglia di South Auckland, in Nuova Zelanda, ha trovato dei resti umani in alcune valigie acquistate a un mercato ...Le forze dell'ordine hanno inoltre spiegato che, quando fai quel genere di acquisto, non puoi sapere che cosa c'è dentro le valigie e che solo dopo, puoi controllare il contenuto per scoprire che cosa ...