WWE | Brutta disavventura per Sasha Banks | è stata vittima di un furto in auto

(Di mercoledì 17 agosto 2022)è uno dei nomi più caldi del momento. Da quando ha lasciato gli show WWE si vocifera di tutto sul suo conto, dai dream match di rito in altre federazioni fino ad un clamoroso ritorno a Stamford, che si sta rivelando come la realtà dei fatti: la Boss dovrebbe essere prossima al ritorno insieme alla sua tag team partner Naomi. Ma stavoltaè finita sotto i riflettori per motivi ben peggiori. Unagiornata La Boss ha pubblicato un video sulle sue Instagram Stories dove rivela che qualcuno si è introdotto nella sua, e ha tentato di rubare degli oggetti di valore situati all’interno del suo veicolo. L’incidente è avvenuto a Oakland, e lalamenta il fatto di essersi allontanata dall’per soli cinque minuti. ...

