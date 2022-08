"Volevano farmi fuori". Conte svela il retroscena su Letta, Di Maio e Draghi (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Di Maio, il ministro degli Esteri, durante il conflitto in Ucraina, ha creato uno smottamento nell'equilibrio precario della maggioranza e ha formato una nuova formazione, accusando il Movimento 5 stelle di essere una minaccia per la sicurezza nazionale. Né il presidente del Consiglio, che è venuto in Parlamento e non ha voluto dialogare, né il Pd hanno detto nulla», non la chiamo «congiura, il complottismo non mi appartiene, però non è tutto normale». Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte intervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini, per la trasmissione "30 minuti al Massimo". E sulla presunta telefonata di Mario Draghi a Beppe Grillo per chiedergli di sostituire Conte dal vertice del Movimento, l'ex premier risponde: «Io credo a Grillo». Il presidente del M5S, Giuseppe ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) «Di, il ministro degli Esteri, durante il conflitto in Ucraina, ha creato uno smottamento nell'equilibrio precario della maggioranza e ha formato una nuova formazione, accusando il Movimento 5 stelle di essere una minaccia per la sicurezza nazionale. Né il presidente del Consiglio, che è venuto in Parlamento e non ha voluto dialogare, né il Pd hanno detto nulla», non la chiamo «congiura, il complottismo non mi appartiene, però non è tutto normale». Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppeintervistato dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini, per la trasmissione "30 minuti al Massimo". E sulla presunta telefonata di Marioa Beppe Grillo per chiedergli di sostituiredal vertice del Movimento, l'ex premier risponde: «Io credo a Grillo». Il presidente del M5S, Giuseppe ...

