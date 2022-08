Una mostra virtuale su Don Giussani a 100 anni dalla nascita (Di mercoledì 17 agosto 2022) Don Giussani in parole, opere, musica, immagini d'arte e di natura, testimonianze. La mostra virtuale in 3D realizzata nell'ambito delle iniziative per il centenario della sua nascita, crea uno spazio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Donin parole, opere, musica, immagini d'arte e di natura, testimonianze. Lain 3D realizzata nell'ambito delle iniziative per il centenario della sua, crea uno spazio ...

Rvaticanaitalia : #17agosto Tra poco alle 11.05 alla #FinestradelPapa parleremo della 72esima edizione della Settimana Liturgica che… - GiusCandela : Monica Setta si mostra senza problemi sui social con Matteo Salvini, da tempo i quotidiani parlano di lei in quota… - Agenzia_Ansa : Vladimir Putin è 'apparso' in un parco giochi del Central Park di New York. In realtà non proprio lui ma una sua st… - IlBacodaSeta : A Peschiera una mostra di pittura a cura di Marica Fasoli, artista di San Giorgio in Salici La mostra sarà aperta t… - volga36111 : 17/08/2022. Russia, regione di Mosca si svolgerà una mostra tecnica- militare internazionale, a cui partecipato… -