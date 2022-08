Ubriaco in aereo tenta di aprire il portellone in volo | “Ci vediamo in paradiso” I passeggeri lo bloccano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Terrore su undecollato da Paphos e diretto a Manchester., forse sotto effetto di sostanze stupefacenti, un uomo ha iniziato a pregare. Poi a farneticare e a minacciare ie l’equipaggio dila porta di emergenza. I presenti hanno dovuto impedirgli di agire prima dell’intervento del personale di bordo. Il veliè stato poi dirottato a Zagabria per questioni di sicurezza. Secondo quanto riporta il Manchester Evening News, i, impauriti, hanno raccontato di aver visto l’uomo assumere una sostanza simile alla cocaina, e poi pregare sul pavimento, prima di minacciare i presenti. Una donna, Kirsty, in viaggio con il marito e i due figli, ha descritto l’accaduto come l’esperienza più spaventosa della sua vita. “Ha minacciato me e i miei bambini e ci ...

