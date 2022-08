Tuttosport – Hien e Nandez E con la Lazio torna Lukic

Leggi su justcalcio

2022-08-17 TORINO – L'olandese Perr Schuurs è atterrato a Caselle in mattinata e si è subito dedicato alle visite mediche, aspettando l'ufficialità dell'operazione tra Ajax e Torino. Così Ivan Juric ha finalmente a disposizione il sostituto di Gleison Bremer e domani ci sarà probabilmente il primo allenamento dell'ex difensore dei Lancieri alla corte del tecnico di Spalato. Si tratta di un giocatore forte, con ottime referenze e già una discreta esperienza con il club di Amsterdam, senza dimenticare le due panchine con la Nazionale oranje e il percorso importante compiuto con l'Under 21. Schuurs irrobustisce il reparto granata dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, ma in difesa si attendono nuove mosse da parte del Toro.