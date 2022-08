Tuffi, Europei Roma 2022: Jodoin Di Maria e Biginelli in finale dalla piattaforma (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli conquistano la finale dalla piattaforma 10 metri agli Europei di Roma 2022. Eliminatorie superate con agio in particolare dalla tuffatrice nativa di Montreal ma con passaporto italiano, sempre tra le prime del ranking e che chiude la gara in terza posizione con un punteggio di 296.25. “Nonostante qualche problema fisico sto provando ad andare avanti, mi mancano solo i cinque Tuffi della finale. Il primo giorno sentivo poco dolore, ieri un pò di più, stamattina avevo davvero male. Ho provato fisioterapia, poi con un tape più pesante ce l’ho fatta. Non ho avuto modo di provare i Tuffi prima della gara, quindi va bene così. Spero ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) SarahDie Maiaconquistano la10 metri aglidi. Eliminatorie superate con agio in particolaretuffatrice nativa di Montreal ma con passaporto italiano, sempre tra le prime del ranking e che chiude la gara in terza posizione con un punteggio di 296.25. “Nonostante qualche problema fisico sto provando ad andare avanti, mi mancano solo i cinquedella. Il primo giorno sentivo poco dolore, ieri un pò di più, stamattina avevo davvero male. Ho provato fisioterapia, poi con un tape più pesante ce l’ho fatta. Non ho avuto modo di provare iprima della gara, quindi va bene così. Spero ...

Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - fanpage : Altra splendida giornata per i colori azzurri agli Europei di Roma: Elena #Bertocchi e Chiara #Pellacani hanno vint… - giomalago : Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Ce… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tuffi #Roma2022 | Jodoin Di Maria e Biginelli in finale dalla piattaforma - sportface2016 : #Tuffi #Roma2022 | Jodoin Di Maria e Biginelli in finale dalla piattaforma -