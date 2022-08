Tour de l’Avenir 2022, gli italiani che possono provare a fare classifica. Piganzoli e Fancellu partono tra gli outsider (Di mercoledì 17 agosto 2022) Domani prenderà il via da La-Roche-sur-Yon la 58a edizione del Tour de l’Avenir. La più celebre e competitiva corsa a tappe per gli under23 vedrà anche quest’anno alla partenza i migliori giovani talenti provenienti da ogni angolo del mondo. Nei 10 giorni di gara ci sarà spazio per corridori dalle caratteristiche molto diverse, ma come sempre la classifica generale sarà un affare per scalatori, che potranno dare sfogo alle loro qualità nella seconda metà della corsa quando saranno previste le scalate al Col de la Madeleine e al Col de l’Iseran. La formazione italiana guidata da Marino Amadori (al Tour de l’Avenir si corre per selezioni nazionali) si presenterà al via un po’ rimaneggiata rispetto alle previsioni, soprattutto a causa di sfortunati infortunati nelle ultime settimane. Le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Domani prenderà il via da La-Roche-sur-Yon la 58a edizione delde. La più celebre e competitiva corsa a tappe per gli under23 vedrà anche quest’anno alla partenza i migliori giovani talenti provenienti da ogni angolo del mondo. Nei 10 giorni di gara ci sarà spazio per corridori dalle caratteristiche molto diverse, ma come sempre lagenerale sarà un afper scalatori, che potranno dare sfogo alle loro qualità nella seconda metà della corsa quando saranno previste le scalate al Col de la Madeleine e al Col de l’Iseran. La formazione italiana guidata da Marino Amadori (aldesi corre per selezioni nazionali) si presenterà al via un po’ rimaneggiata rispetto alle previsioni, soprattutto a causa di sfortunati infortunati nelle ultime settimane. Le ...

