Sciarpa granata e sorrisi | Schuurs è arrivato a Torino

iltoroaddosso : Peer #Schuurs è atterrato a #Torino. Inizia oggi quindi la sua avventura in granata con le visite mediche nel pomer… -

Toro News

Perr Schuurs è atterrato questa mattina a Torino pronto a legarsi al club. Ecco l'arrivo all'aeroporto dell'ormai ex difensore ...A Malpensa la prima foto con ladel Torino e un sorriso grande così. Diciotto anni, tra i più promettenti in Europa, ha scelto inonostante il rilancio del Besiktas che gli offriva lo ... Tuttosport: “Ilkhan, si attende l’annuncio. Stasera a tifare in tribuna” Il ricordo dei compagni di squadra, da Galderisi a Fanna, di passanti e il bel discorso del sacerdote, che si è detto certo che la porta del paradiso ...I biancorossi mostrano lacune in difesa e subiscono la rete di Miranchuk nel primo tempo e di Sanabria nella ripresa. Prima del fischio finale Dany Mota sigla il primo gol del Monza nella massima seri ...