Provenzano: "Queste elezioni non prevedono pareggio, o noi o la destra. Non c'è spazio per terzi o quarti poli" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Stoccata a Renzi dal vicesegretario Pd: le sue liste elettorali furono un Armageddon contro chiunque non la pensasse come lui Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 agosto 2022) Stoccata a Renzi dal vicesegretario Pd: le sue liste elettorali furono un Armageddon contro chiunque non la pensasse come lui

HuffPostItalia : Provenzano: 'Queste elezioni non prevedono pareggio, o noi o la destra. Non c'è spazio per terzi o quarti poli' - ArocleLanzillo : @worldernest Perché D'Attorre è il classico comunista raccomandato, come ogni comunista è incapace di una qualsiasi… - stefano19 : @BonaMassimo @_fiandri @CarloCalenda Qualunquismo da 4 soldi...premiare chi investe, ecologia senza danni, etc, etc… - worldernest : @peppeprovenzano @pdnetwork Parliamo di provenzano e del suo travaglio di queste settimane. Il prossimo a uscire dal buco sarà boccia - raff49 : @mariaprodi Io consiglio a Renzi e a Letta di fare l'accordo. Renzi non dovrebbe chiedere la luna ma semplicemente… -