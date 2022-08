No! L’ufficiale nazista Adolf Heusinger non fu «presidente della Nato» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Circola un’immagine di due foto contrapposte. Nella prima si riconosce immediatamente Adolf Hitler, dietro di lui Joseph Goebbels, e più a sinistra un altro uomo, identificato come Adolf Heusinger (1897-1982). Secondo il post che condivide la foto, Heusinger sarebbe stato il «capo dello staff» di Adolf Hitler. Nella seconda immagine si vede sullo sfondo il simbolo della Nato, e poi, seduto, un uomo che pare essere di nuovo Heusinger. «Sapevate che il capo dello staff di Hitler, Adolf Heusinger, divenne in seguito presidente della Nato?» domanda chi condivide il post su Facebook dove appaiono le foto. La descrizione è imprecisa, perché quelle non sono le cariche che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Circola un’immagine di due foto contrapposte. Nella prima si riconosce immediatamenteHitler, dietro di lui Joseph Goebbels, e più a sinistra un altro uomo, identificato come(1897-1982). Secondo il post che condivide la foto,sarebbe stato il «capo dello staff» diHitler. Nella seconda immagine si vede sullo sfondo il simbolo, e poi, seduto, un uomo che pare essere di nuovo. «Sapevate che il capo dello staff di Hitler,, divenne in seguito?» domanda chi condivide il post su Facebook dove appaiono le foto. La descrizione è imprecisa, perché quelle non sono le cariche che ...

livia_prisca : RT @aboubakar_soum: NO, On. @GiorgiaMeloni! Non dica inesattezze! Studi la direttiva 2013/33/UE e il decreto 142 del 2015 e non continui pr… - fIordeluna : no ma la gente è stupida 1,1 mln di views a questo random channel quando l'ha letteralmente caricato il canale uffi… - massimop1967 : RT @aboubakar_soum: NO, On. @GiorgiaMeloni! Non dica inesattezze! Studi la direttiva 2013/33/UE e il decreto 142 del 2015 e non continui pr… - sebgiansiracusa : RT @aboubakar_soum: NO, On. @GiorgiaMeloni! Non dica inesattezze! Studi la direttiva 2013/33/UE e il decreto 142 del 2015 e non continui pr… - mapir20152 : RT @aboubakar_soum: NO, On. @GiorgiaMeloni! Non dica inesattezze! Studi la direttiva 2013/33/UE e il decreto 142 del 2015 e non continui pr… -

No! L'ufficiale nazista Adolf Heusinger non fu "presidente della Nato" Tuttavia, è vero che l'ufficiale ebbe ruoli di rilievo sia nella Germania nazista che nella Nato . Per chi ha fretta: Analisi Di seguito si può vedere uno screenshot del post su Facebook. Questa ... Giancarlo Ferrero, 'senatore' della Openjobmetis. 'Mi aspetto un gioco aggressivo e veloce' ...ma ora ho ripreso gli allenamenti in vista del raduno ufficiale; ... Ho avuto subito l'impressione di una persona carica per la nuova ...ipotizzare quali saranno gli obiettivi stagionali di Varese "No, ... Open Tuttavia, è vero cheebbe ruoli di rilievo sia nella Germania nazista che nella Nato . Per chi ha fretta: Analisi Di seguito si può vedere uno screenshot del post su Facebook. Questa ......ma ora ho ripreso gli allenamenti in vista del raduno; ... Ho avuto subito'impressione di una persona carica per la nuova ...ipotizzare quali saranno gli obiettivi stagionali di Varese ", ... No! L’ufficiale nazista Adolf Heusinger non fu “presidente della Nato”