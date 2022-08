Nessuno ha speso più dei proprietari dei club di A: 1,7 miliardi in 3 anni. Ma sul mercato non si vede... (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Gazzetta_it : Nessuno ha speso più dei proprietari dei club di A: 1,7 miliardi in 3 anni. Ma sul mercato non si vede... #Sport&bu… - FabioLasmano : @LaFenic20998557 @Gianpaolo_5 Ma non c'entra il costo del cartellino, l'ingaggio dovrebbe essere in linea con il va… - beppeinterista : @bauzian @MarcoYera Nessuno fa calcio così .a parte Chelsea e Barcellona nessuno ha speso più di 80/90 in questo mercato al mondo - dgp1117 : @86_longo @saIva___ @ale_taia Dani il fatto è che non esiste un budget. Poi ripeto che nessuno in Italia ha speso q… - furgeTX : @elliott_il @luchino_____ @_talebanikov Si ma dicevo che saltato faivre hanno speso soldi per adli+Messias, situazi… -