Milano, giovane accoltellata dal compagno dopo una lite: fermato (Di mercoledì 17 agosto 2022) commenta Una giovane di 22 anni è stata accoltellata dal compagno 36enne al culmine di una lite per motivi sentimentali a Milano , in piazza della Repubblica. Alcuni passanti, intorno alle 8, hanno ...

