La Turchia colpisce soldati di Assad nel nord della Siria

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella notte di martedì, a ovest di Kobani, nel, una postazionena è finita per tre volte sotto il fuoco di droni turchi. Nell’attacco sono morti un numero imprecisato di solda... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ilfoglio_it : L’errore nato da un piano di #Putin per Erdogan, che vuole creare una cintura sunnita in ottica anti curda - BGarattini : - Violetta_2021 : RT @ilbisa2: La Turchia colpisce una base militare siriana - ilbisa2 : La Turchia colpisce una base militare siriana - Habanerorange : RT @contro_informa: La Turchia colpisce la base militare siriana -

Il Sole 24 ORE

L'errore nato da un piano di Putin per Erdogan, che vuole creare una cintura sunnita in ottica anti curda Sullo stesso argomento: Dove potrebbero incontrarsi i piani di Putin e di Erdogan sulla Siria ...... alla Forrester Creations; in seguito, andremo inalle 14.10 ; per finire, alle 15.45 ... Dallo spavento, l'ex meccanico esplode un proiettile , maaccidentalmente la signora . Il rivale ... Ucraina ultime notizie. Blinken: parlerò con Lavrov nei prossimi giorni L'artiglieria turca ha colpito con un intenso bombardamento postazioni del Partito dei lavoratori curdi (Pkk) nel nord della Siria, costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case. Almeno un ...Nelle trame turche di Terra Amara, Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun si riavvicinano durante il salvataggio di Nazire ...