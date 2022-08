Keylor Navas ha l’ingaggio pesante: De Laurentiis ha posto un limite (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alex Meret è stato il portiere titolare della prima uscita stagionale del Napoli, contro il Verona. E con ogni probabilità sarà il titolare anche contro il Monza, domenica prossima. Nonostante il forte interesse per Keylor Navas, in uscita dal PSG, infatti, gli azzurri non hanno ancora definito al 100% la situazione portieri. Da giorni la prima scelta di Spalletti e Giuntoli è il portiere costaricense. Non trova più spazio con Galtier, vista la titolarità di Gianluigi Donnarumma, e sta cercando una via d’uscita per mettersi ancora in mostra. Keylor Navas Napoli (Getty Images)Keylor Navas al Napoli: l’idra di De Laurentiis sull’ingaggio Aurelio De Laurentiis vuole assecondare la scelta di Giuntoli e Spalletti di puntare su ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alex Meret è stato il portiere titolare della prima uscita stagionale del Napoli, contro il Verona. E con ogni probabilità sarà il titolare anche contro il Monza, domenica prossima. Nonostante il forte interesse per, in uscita dal PSG, infatti, gli azzurri non hanno ancora definito al 100% la situazione portieri. Da giorni la prima scelta di Spalletti e Giuntoli è il portiere costaricense. Non trova più spazio con Galtier, vista la titolarità di Gianluigi Donnarumma, e sta cercando una via d’uscita per mettersi ancora in mostra.Napoli (Getty Images)al Napoli: l’idra di DesulAurelio Devuole assecondare la scelta di Giuntoli e Spalletti di puntare su ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, per la porta si avvicina #KeylorNavas del @PSG_inside - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - marcoconterio : ???? Il #Napoli è pronto a chiudere per Salvatore Sirigu. Accelerata per prendere sia Keylor Navas dal #PSG che il po… - DiegoRi36248589 : Repubblica - #Napoli, passi avanti per #Navas Prosegue la trattativa tra il Napoli e l'entourage di Keylor Navas.… - Diego31883 : Repubblica - #Napoli, passi avanti per #Navas Prosegue la trattativa tra il Napoli e l'entourage di Keylor Navas.… -