Incidente sulla statale due persone ferite di Monica De Santis Sono ancora ricoverati con lesioni al cranio e fratture le due persone rimaste ferite lunedì notte nell'Incidente avvenuto tra Positano e Praiano. Lo scontro, l'ennesimo su un tratto di strada molto trafficato e pericoloso, è avvenuto mentre ci si preparava ai fuochi d'artificio per la Madonna Assunta a Ferragosto a Positano. Dalle prime ricostruzioni l'Incidente sarebbe avvenuto a Laurito al confine con Praiano, ma la dinamica dello scontro non è ancora del tutto chiara. I due sullo scooter, alla fine hanno avuto la peggio e sono stati soccorsi da due ambulanze giunte sul posto, e sono stati trasportati all'Ospedale Costa d' Amalfi a Castiglione di Ravello dal 118, dove sono state riscontrate ad entrambi frattura al femore, lesioni al cranio e facciali. Ad uno dei due, inoltre, anche una contusione ...

