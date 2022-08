Incendi Pantelleria, “fuoco appiccato in modo scientifico” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco”. A dirlo all’Adnkronos è l’ingegner Salvo Cocina, Capo della Protezione civile della Regione siciliana che sta monitorando la situazione degli Incendi sull’isola. “Oltre a minacciare le case l’Incendio potrebbe attaccare la montagna e il Parco nazionale – avverte Cocina – sarebbe un danno notevole, un disastro”. “Sul posto c’è la squadra aeroportuale dei Vigili del fuoco e la Forestale, oltre alla Protezione civile. Ora stiamo cercando di mandare altri volontari, ma arriveranno solo domani mattina alle 7 perché partono con la nave delle 23.30 da Trapani”. Intanto, per domani mattina la protezione civile ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ilè statoinin due posti diversi di, a favore di vento, approfittando dello scirocco”. A dirlo all’Adnkronos è l’ingegner Salvo Cocina, Capo della Protezione civile della Regione siciliana che sta monitorando la situazione deglisull’isola. “Oltre a minacciare le case l’o potrebbe attaccare la montagna e il Parco nazionale – avverte Cocina – sarebbe un danno notevole, un disastro”. “Sul posto c’è la squadra aeroportuale dei Vigili dele la Forestale, oltre alla Protezione civile. Ora stiamo cercando di mandare altri volontari, ma arriveranno solo domani mattina alle 7 perché partono con la nave delle 23.30 da Trapani”. Intanto, per domani mattina la protezione civile ...

