Il programma dei Verdi italiani? Sono i più di sinistra radicale d'Europa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il programma presentato dai Verdi italiani testimonia come siano i più di sinistra radicale in Europa; non solo non sono riusciti a costruirsi una propria autonomia politica e per sopravvivere si sono dovuti prima federare con SI e poi in coalizione con il PD, ma portano avanti un'agenda intrisa di ideologia e colorata di rosso scuro Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilpresentato daitestimonia come siano i più diin; non solo non sono riusciti a costruirsi una propria autonomia politica e per sopravvivere si sono dovuti prima federare con SI e poi in coalizione con il PD, ma portano avanti un'agenda intrisa di ideologia e colorata di rosso scuro

pdnetwork : “Il PD sta dalla parte dei diritti. Sociali, ambientali e civili: i diritti si tengono per mano. @EnricoLetta è sta… - PagellaPolitica : Il programma di @unione_popolare è lungo 15 pagine e contiene 120 proposte, dalla lotta per i diritti al contrasto… - Patty_LAbbate : #ElezioniPolitiche2022 #DallaParteGiusta @GiuseppeConteIT #M5S Nel nostro programma: dalla parte dei lavoratori e d… - barbymila27 : RT @Bea91244242: La cosa incredibile è che stasera nessun programma o tg commenterà la notizia comparsa su La Verità. Il 94 %dei vaccinati… - kellumaccioni : RT @appellolibdem: Consigli non richiesti ad @Azione_it e @ItaliaViva da @Nicogiovanetti e @natalepisicchio per un #TerzoPolo di successo:… -