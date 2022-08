Il gioco delle coppie: mogli, mariti e fratelli di… in corsa per un seggio in Parlamento (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il gioco delle coppie: mogli, mariti, fratelli di… in lista. Da sinistra a destra fino al centro. Come in ogni tornata elettorale, anche in questa spuntano qua e là curiosità che accomunano anche formazioni rivali. Tra moglie e marito… Come il fatto che tra i candidati ci sono coniugi, fratelli e parenti vari. Uno dei casi che ha fatto più (ingiustamente) discutere è quello di Michela Di Biase che, oltre ad essere consigliera regionale Pd, è anche la moglie del ministro Dario Franceschini. Ed è proprio questo aspetto, più che la sua esperienza accumulata, ad essere stata notata dai più. In ogni caso la Di Biase sarà candidata nel suo territorio, quello della VII circoscrizione (è cresciuta all’Alessandrino e lì è stata consigliera per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ildi… in lista. Da sinistra a destra fino al centro. Come in ogni tornata elettorale, anche in questa spuntano qua e là curiosità che accomunano anche formazioni rivali. Trae e marito… Come il fatto che tra i candidati ci sono coniugi,e parenti vari. Uno dei casi che ha fatto più (ingiustamente) discutere è quello di Michela Di Biase che, oltre ad essere consigliera regionale Pd, è anche lae del ministro Dario Franceschini. Ed è proprio questo aspetto, più che la sua esperienza accumulata, ad essere stata notata dai più. In ogni caso la Di Biase sarà candidata nel suo territorio, quello della VII circoscrizione (è cresciuta all’Alessandrino e lì è stata consigliera per ...

