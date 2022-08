«Ho aggredito Rushdie perché ha attaccato l’Islam. Non è una brava persona». La confessione di Hadi Matar in un’intervista dal carcere (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’intervista è stata pubblicata sul New York Post ed è rilasciata dal carcere. Hadi Matar ha chiarito le ragioni dell’aggressione che il 12 agosto ha ferito lo scritto Salman Rushdie mentre si trovava sul palco di un evento a Chautauqua, nello Stato di New York. Matar ha 24 anni ed è residente nello Stato del New Jersey. Secondo lui Rushdie ha attaccato l’Islam e per questo doveva essere punito: «Ha attaccato l’Islam, non è una brava persona. Non mi piace quell’uomo, ha attaccato le credenze degli islamici, il loro sistema di valori». Rushdie è l’autore dei Versi satanici, un libro per qui l’ayatollah Khomeini ha emesso nel 1989 una fatwa di condanna ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’intervista è stata pubblicata sul New York Post ed è rilasciata dalha chiarito le ragioni dell’aggressione che il 12 agosto ha ferito lo scritto Salmanmentre si trovava sul palco di un evento a Chautauqua, nello Stato di New York.ha 24 anni ed è residente nello Stato del New Jersey. Secondo luihae per questo doveva essere punito: «Ha, non è una. Non mi piace quell’uomo, hale credenze degli islamici, il loro sistema di valori».è l’autore dei Versi satanici, un libro per qui l’ayatollah Khomeini ha emesso nel 1989 una fatwa di condanna ...

