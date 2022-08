Elezioni 2022, programma Verdi-Si: al centro giustizia ambientale e sociale (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Un programma che mette al centro la giustizia climatica e ambientale e la giustizia sociale, per un’Italia più verde, più giusta e più equa. Queste sono le richieste a cui bisogna dare risposta che arrivano dai giovani e dalla scienza”. Così la co-portavoce nazionale di Europa Verde Eleonora Evi presentando oggi il programma dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. programma che punta a “combattere la disuguaglianza che dilaga – aggiunge il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni – e che dia a tutti e tutte pieni diritti di cittadinanza e di libertà”. Il programma si articola in 110 punti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “Unche mette allaclimatica ee la, per un’Italia più verde, più giusta e più equa. Queste sono le richieste a cui bisogna dare risposta che arrivano dai giovani e dalla scienza”. Così la co-portavoce nazionale di Europa Verde Eleonora Evi presentando oggi ildell’alleanza-Sinistra Italiana, in vista dellepolitiche del 25 settembreche punta a “combattere la disuguaglianza che dilaga – aggiunge il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni – e che dia a tutti e tutte pieni diritti di cittadinanza e di libertà”. Ilsi articola in 110 punti ...

